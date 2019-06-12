Тюменцы могут бесплатно попасть на мюзикл Пермского "Театра-Театра"

Популярный паблик "Афиша Тюмень" в очередной раз радует тюменцев щедрыми подарками. В Инстаграме проекта был запущен розыгрыш билетов на один из мюзиклов нашумевшего Пермского академического "Театра-Театра". Один счастливчик получит приглашение на "Карлик Нос" на две персоны.

Для участия необходимо быть подписчиком @afisha_kto, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу. Одного счастливчика, который получит сертификат определят 19 июня среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Мюзикл Лоры Квинт "Карлик Нос" в постановке Бориса Мильграма – это волшебная сказка с превращениями и небывалыми приключениями, которая на языке музыкального театра говорит со зрителями всех возрастов об общечеловеческих ценностях и задает философские вопросы.

Показ мюзикла "Карлик Нос" состоится на сцене Тюменского драмтеатра 20 июня в 13:00. (6+). Кстати, в этом году постановка была выдвинута на премию "Золотая маска" сразу в семи номинациях!

Пришло время испытать свою удачу!