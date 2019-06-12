Зооволонтеры будут прививать тюменцам гуманное отношение к животным

Серию уроков, семинаров и мастер-классов о гуманном отношении к животным планируют провести в будущем учебном году студенты-зооволонтеры Тюменского госуниверситета. Слушателями станут учащиеся вузов, ссузов, школьники и воспитанники детских садов города, пишет "Тюменская линия".

"По опыту работу в волонтерской сфере знаю, что население - от студентов и школьников до пенсионеров - не ознакомлено с работой местных приютов для бездомных животных. Наш проект призван разрешить первопричины проблемы путем просветительских акций, а также помощи приютам города и области", - рассказал информационному агентству куратор направления "ЗооволонтерыТюмГУ" Владислав Сиюткин.

Встречи с юными тюменцам студенты организуют в рамках проекта "Посылка лучшему другу", который стартовал в декабре 2018 года и уже вышел за пределы вуза. Каждый месяц волонтеры собирают корм, крупы и медикаменты для питомцев, а в последнее воскресенье месяца доставляют необходимые вещи четвероногим друзьям. За полгода молодые тюменцы собрали посылки общим весом около 500 кг, свой вклад в сбор внесли более 100 благотворителей.