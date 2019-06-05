"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль "Ангажемента"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" вновь радует тюменцев возможностью выиграть билеты на интересное мероприятие нашего города. На этот раз это розыгрыш двух билетов на спектакль "Веселые страшилки" (0+). Представление состоится 11 июня в 12:00 в театре "Ангажемент".

Это веселые истории для детей о любопытстве и фантазии человека. Где порой из этих двух составляющих рождается нечто несуществующее: страшные монстры, животные-вампиры, болотные ведьмы и другие неизвестные науке создания. А впрочем, если всерьез задуматься, то мир для человека — не вполне открытая книга, читать и исследовать которую предстоит еще долгое время.

Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый тюменец, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи, а так же при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под этим постом в группе.

Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

10 июня победителя конкурса, выполнившего все условия, выберет генератор случайных чисел. Счастливчик получит два билета на спектакль.

Узнать подробную информацию о спектакле вы можете на сайте театра.