Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт группы #2Маши

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" вновь запустил розыгрыш билетов на концерт популярной группы в своих социальных сетях. Условия простые, любой желающий сможет принять участие в конкурсе. Победитель получит приглашение на концерт #2Маши, который состоится в "Максимилиансе" 13 июня.

Для участия в конкурсе во ВКонтакте надо стать участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе в Инстаграме, необходимо подписаться на @afisha_kto и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о конкурсе выделить трех разных друзей. Количество комментариев может быть любым, чем их больше, тем выше шансы на успех!

Имена победителей станут известны 12 июня 2019 года. Счастливчиков определит генератор случайных чисел.