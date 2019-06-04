Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

На это неделе тюменскую молодежь традиционно ожидают множество вечеринок, спектаклей, выставок и других мероприятий. Подробнее - в специальной подборке от "Афиша Тюмень | КтоКуда72" для студентов на неделю.

Акция от Тюменского драмтеатра

Все привыкли ходить в театр вдвоём. Тюменский драматический театр предлагает разнообразить твои театральные походы - бери с собой третьего - бесплатно! Успевай, скоро 161 сезон закончит свою работу. Справки по телефону 40-98-23. Список спектаклей, на которые распространяется акция, на картинке ниже.

Спектакль "Маленькие комедии"

Спектакль по произведениям Чехова "Медведь" и "Предложение". В ролях: народный артист России Сергей Шакуров, народная артистка РФ Мария Аронова и артист театра и кино Михаил Полицеймако. Не важно, любите ли вы Чехова столь же горячо, как любят его завзятые театралы. На этом спектакле вы начнете хохотать через пару минут после начала и сможете спокойно вдохнуть только после выхода артистов на поклон.

Когда: 4 июня в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 1200 — 3800 рублей

Мозгобойня "Назад в детство"

Это квиз, развлекательно-интеллектуальная командная игра по типу викторин и "Что? Где? Когда?". Отчетная встреча будет посвящена эмоциям детства, когда всё казалось удивительным, и надо было заботиться только о домашнем задании на завтра.

Когда: 4 июня в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Показ фильма "Ричард прощается"

Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут, наконец, осуществиться. В главной роли Джонни Депп. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 3 июня в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Спектакль "Легенда о вольном городе"

Новый спектакль театра "Ангажемент". Музыкальный, романтический и с волшебными превращениями он создан по пьесе Тамары Габбе, написавшей немало театральных сказок. Он познакомит зрителей со средневековой фламандской легендой об освобождении Вольного города от чужеземных захватчиков.

Главный герой, веселый метельщик Жильбер по прозвищу Караколь, поднимает жителей города на восстание против жестокого, но трусливого герцога де Маликорна, наместника чужеземного короля. Караколь влюблен в прекрасную Веронику, но злобный герцог решил сам жениться на ней.

Когда: 4 и 5 июня в 10:00 и 12:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Концерт "Дню России посвящается"

Концерт-закрытие симфонического сезона. В первом отделении тюменский филармонический оркестр исполнит симфоническую сюиту Римского-Корсакова "Шехеразада", во втором – симфонию №3 Сергея Рахманинова.

Когда: 5 июня в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 400 — 700 рублей

Показ фильма "Игры разумов"

Лента с Мелом Гибсоном и Шоном Пенном. Шотландский филолог-самоучка Джеймс приходит в Оксфордский университет, чтобы помочь академикам составить полный словарь английского языка. Вскоре кабинет Мюррея заваливает письмами со всех уголков Англии, но больше всего ему пишет некий доктор Уильям Майнор. Джеймс хочет познакомиться с ним, но не знает, что Уильям – сумасшедший военный хирург, в приступе паранойи убивший человека и теперь находящийся в клинике для душевнобольных. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 5 июня в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Jazz Street Big Band

Выступит джазовый секстет "Jazz Street Big Band" с усиленной духовой секцией: двумя саксофонами и трубой. Для ценителей джаза всех возрастов прозвучат стандарты в стиле фанк и латин. Забронировать место можно по телефону: 8 (904) 471-35-71.

Когда: 5 июня в 20:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный! (бронь столика — 250 рублей)

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