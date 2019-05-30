Тюмень за день: 30 мая

Фото Ирины Алькаевой

Тюменские выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ

Экзамены по математике базового и профильного уровней написали вчера, 29 мая, выпускники школ Тюменской области. В один день эти экзамены проводились впервые. Это означает, что с этого года школьники могли выбрать для сдачи только один уровень экзамена по математике.

Тюменцев предупреждают о непогоде

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 31 мая, в Тюмени ожидается неблагоприятные метеорологические явления, а именно сильный ветер. Ночью, по прогнозу синоптиков, в городе небольшой дождь, днем дождь, гроза, ветер юго-западный, западный, 6–11 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, температура ночью +11 +13˚С, днем +24+26 ˚С.

В Тюмени прошел первый этап обработки территории от клещей

В Тюмени завершился первый этап акарицидной обработки парков, скверов, бульваров и зон массового отдыха. Противоклещевая обработка также проводилась на газонах вдоль улично-дорожной сети, в межквартальных проездах и на площадках для выгула собак.

У маршрута №44 добавится остановка

В Тюмени в схему движения маршрута №44 "ул. Возрождения — кафе Ивушка" включат остановочный пункт "Микрорайон Ямальский", расположенный на улице Николая Ростовцева, в районе д.156 к. 1 по улице Широтной.

Тюменская ярмарка привлекает все больше участников

География участников Тюменской ярмарки с каждым годом расширяется. Наиболее частыми участниками выставок из зарубежья становятся представители Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Южной Кореи и Китая.

СоциоДрайв собрал в Тюмени около 500 предпринимателей

Первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей проходит в Тюменском технопарке сегодня, 30 мая. Обменяться опытом, наработками, познакомиться друг другом на слет приехали около полутысячи человек из Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областей, Ямала и Югры.