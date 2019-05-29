Тюмень за день: 28 мая

Мостострой-11 создаст в Тюмени частный IT-парк

Первый частный IT-парк в Тюменской области собирается создать строительная компания "Мостострой-11". Презентация проекта прошла на дизайн-сессии Форума INNOWEEK-2019.

Двое тюменских выпускников решили сдать ЕГЭ по китайскому языку

Подготовку Тюменской области к проведению единого государственного экзамена обсудили в четверг, 23 мая, на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Венский вальс в Тюмени запомнится тюменцам надолго

Более 500 человек приняли участие в VIII ежегодном благотворительном балу "Венский вальс" в Тюмени, который состоялся во дворце культуры "Нефтяник".

Пришкольные лагеря Тюмени готовы к приему детей

Лагеря с дневным пребыванием примут первых детей 3 июня. В этом году в Тюмени будут работать 93 таких лагеря, в том числе 53 в школах. По словам представителя администрации, отдохнуть в них смогут до 95 % школьников.

"Афиша Тюмень" вновь разыгрывает билеты на культурные мероприятия

Проект "Афиша Тюмень" снова разыгрывает билеты на городские мероприятия. Любой желающий, зарегистрировавшись в группе, сможет принять участие в конкурсе. Три победителя получат билеты по итогам розыгрыша во ВКонтакте и еще четверо – в Инстаграм.

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Концерты и вечеринки, выставки и кинопоказы - все это и многое другое ожидает тюменскую молодежь на этой неделе.

Фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" пройдет при участии Академии молодых оперных певцов

Популярная оперная классика в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Тюменского филармонического оркестра и Хоровой капеллы Тюменской филармонии прозвучит на фестивале "Лето в Тобольском кремле" 6 июля, сообщили в пресс-службе ТКТО.