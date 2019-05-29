"Афиша Тюмень" вновь разыгрывает билеты на культурные мероприятия

Проект "Афиша Тюмень" снова разыгрывает билеты на городские мероприятия. Любой желающий, зарегистрировавшись в группе, сможет принять участие в конкурсе. Три победителя получат билеты по итогам розыгрыша во ВКонтакте и еще четверо – в Инстаграм.

Для участия в конкурсе во ВКонтакте надо стать участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72, разместить у себя на странице сообщение о розыгрыше билетов. При репосте надо будет добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов.

Первый победитель получит билеты на концерт "Мультсимфония" (Нефтяник, 3 июня в 11:00), второй – побывает на спектакле "Смешные деньги" (драмтеатр, 2 июня в 18:00), третий победитель посмотрит спектакль "Кот в сапогах" (драмтеатр, 2 июня в 14:00). Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Три победителя розыгрыша в Инстаграм также посетят вышеуказанные мероприятия. Четвертому счастливчику достанутся билеты на спектакль "Приключения Незнайки" (театр кукол, 2 июня в 12:00). Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо подписаться на @afisha_kto и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о конкурсе выделить трех разных друзей. Количество комментариев может быть любым, чем их больше, тем выше шансы на успех!

Имена победителей станут известны 31 мая 2019 года. Счастливчиков определит генератор случайных чисел.