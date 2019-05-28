"Афиша Тюмень" подарит приглашение в драмтеатр за лучший отзыв

Конкурс интересного формата запустили в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики "Афиши Тюмень" могут получить приглашение в Тюменский драмтеатр на спектакль Пермского Театра-Театра "Калигула" на две персоны.

Для участия в конкурсе необходимо на своей личной странице опубликовать отзыв на любое мероприятие Тюмени (спектакль, концерт, вечеринка, выставка, матч и т.д.), добавить картинку из поста, а также при желании разместить собственные фотографии/видео с мероприятия, сделать активную ссылку на группу "Афиша Тюмень | КтоКуда72" и поставить уникальный хэштег #отзывдляАфишаТюмень.

Среди выполнивших все условия участников редакция проекта "Афиша Тюмень" выберет самый развернутый, искренний и интересный отзыв и 24 июня опубликует имя победителя. Автор получит два билета на спектакль "Калигула" (25 июня в 19:00).

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.