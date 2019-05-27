В День защиты детей на площади 400-летия Тюмени пройдет фестиваль талантов

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов" пройдет 1 июня в 13:00 на площади 400-летия Тюмени. Гостей ждет разнообразие интерактивных площадок и мастер-классов.

Детские школы искусств "Гармония", "Этюд", имени В.В. Знаменского, а также детская художественная школа имени А.П. Митинского и центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" готовят гостям праздника разнообразие развлечений.

Так, например, зрителям предложат ознакомиться с приемами свободной росписи в технике холодный батик, сплести поделки из проволоки, изготовить вазочки, нарисовать скетч-портреты и попробовать другие виды творчества.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах, таких как "Гравюра на картоне", "Купола Тюмени", "Силуэты любимых городов", "Природные мотивы", "Акварельные этюды" и других.

На мероприятии будет работать клуб настольных игр "Тюмень художественная". Здесь можно будет поиграть в настольные игры ребятам разных возрастов.

Центр "Этнос" представит гостям мастер-классы по изготовлению игрушек из фетра "Игрушки-перевертыши" с организацией детской выставки "Мои любимые игрушки", по кляксографии "Веселые портреты" с организацией детской выставки "Творенье детских рук" и по росписи народной игрушки "Зверята ребятам!" с организацией детской выставки "Мир глазами детей".

Лучшие творческие композиции представят в этот день на большой сцене воспитанники детских школ искусств имени В.В. Знаменского, а также "Этюд" и "Гармония". Зрители увидят номера хореографических ансамблей "Велес" и "Виктория", ансамбля танца "Вертикаль", квартета скрипачей "Каприччио", детского хора "Конопушки" и других ребят.

Кроме того, со сцены будут звучать мелодии Штрауса и Пьяццола в исполнении детского симфонического оркестра и другие завораживающие композиции.

Изюминкой "Фестиваля талантов" станет показ интерактивного спектакля "Рыжий чулок" от актеров молодежного театра имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", который состоится в 16 часов на площади 400-летия Тюмени.

Всех желающих приглашают на фестиваль насладиться детским творчеством и получить заряд положительных эмоций и хорошего настроения.