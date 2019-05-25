Погорельцам в Ишимском районе окажут финансовую помощь из бюджета

Пострадавшие при пожаре, который случился 24 мая в деревне Быкова Ишимского района, в кратчайшие сроки получат материальную помощь из областного и муниципальных бюджетов по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Из областного бюджета каждая семья погорельцев получит по 50 тыс. рублей. Провести выплаты оперативно, в самые короткие сроки", - поручил глава региона.

Пожар 24 мая уничтожил четыре жилых дома (три двухквартирных, один - одноквартирный). Без жилья остались восемь семей, это 30 человек, в том числе 11 детей. Погибших нет.

В настоящее время погорельцы размещены у родственников, их вещи, спасенные при пожаре, взяты под охрану полиции. Помощь пострадавшим оказывают и неравнодушные односельчане, которые приносят им предметы первой необходимости. О выделении средств заявили местные депутаты и предприниматели, пишет "Тюменская линия".