Сводный хор услышат тюменцы в филармонии на Дне славянской письменности и культуры

Фото: ТКТО

В эту пятницу, 24 мая, в Тюменской филармонии пройдет праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В этот день тюменцы услышат сводный хор, состоящий из лучших хоровых коллективов города, рассказали в пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения. Начало мероприятия в 15.00.

В концерте примут участие хоровая капелла Тюменской филармонии, академический и детский хор Тюменского государственного института культуры, хоровые коллективы и солисты детских школ искусств: "Гармония", "Этюд", "имени В. Знаменского", школы "Лира", дворца культуры "Поиск", дворца творчества и спорта "Пионер".

День славянской письменности и культуры — общенациональный праздник, который стартует 24 мая одновременно во многих городах России, в том числе и в Москве. Многоголосным хором звучит вся страна. К этому празднику готова присоединиться и Тюмень.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор - Надежда Казначеева.