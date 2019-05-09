Молодежный форум по борьбе со СПИДом пройдет в Тюмени

Лекции на тему профилактики СПИДа и ВИЧ и бесплатное мобильное тестирование организуют в Тюмени в рамках молодежного форума "Остановим СПИД вместе" и всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

Как пишет "Вслух.ру",16 мая в корпусе на ул. Перекопской, 15а студентов ждет квест "Маршрут знаний о ВИЧ", инфоточка волонтеров-медиков, которые ответят на все интересующие вопросы по теме ВИЧ/СПИД, а также фотозона с различным инвентарем.

Лекции по теме пройдут на базе учебно-лабораторных корпусов ТюмГУ. Также около корпусов будет работать мобильная экспресс-лаборатория, где каждый желающий сможет пройти анонимное бесплатное тестирование.

13 мая в 10.45 лаборатория остановится у Института математических и компьютерных наук (ул. Перекопская, 15а), а в 13.00 - у Финансово-экономического института (ул. Ленина, 16). 17 мая в 12.30 тест сдадут у СоцГума (ул. Ленина, 23).

Тест на ВИЧ можно пройти в мобильных лабораториях или в Центре профилактики и борьбы со СПИД (г. Тюмень, ул. Новая, ⅔, Тел. 8 (3452) 27-66-89, 8 (3452) 44-42-07).