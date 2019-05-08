Кувалда в голову и распиленная пополам ладонь: в тюменском травмпункте прибавилось дачников

В травмпункте ОКБ №2 стало больше пациентов, которые пострадали во время обустройства дачных домов и садовых участков. По мнению специалистов, зачастую инциденты, приведшие к травмам, приключались из-за беспечности, спешки и переоценки дачниками своих сил.

Накануне в травмпункт обратилась пожилая пара. Пенсионеры ремонтировали изгородь на своем дачном участке. Мужчина кувалдой пытался вогнать в землю столб, а женщина удерживала конструкцию вертикально. Кувалда соскочила с рукоятки и сначала попала женщине в лоб, а затем упала на кисть руки. Медики диагностировали у женщины рвано-ушибленные раны, подозрения на более тяжелые травмы не подтвердились.

Другой тюменец получил серьезную травму руки. Он почти пополам распилил ладонь циркулярной пилой, когда работал на придомовой территории. Благодаря профессионализму врачей руку пациенту удалось сохранить, но есть вероятность, что она не будет функционировать как прежде. При травме были повреждены нервы, сообщили в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

Специалисты отмечают, что этих несчастных случаев можно было избежать, если бы люди своевременно позаботились о собственной безопасности. Прежде чем приступить к строительным и ремонтным работам, необходимо изучить инструкции по эксплуатации приборов и проверить исправность инструментов, насколько крепко "сидят" на рукоятках топоры и молотки. Нужно запастись средствами индивидуальной защиты, позаботиться о том, чтобы обувь была прочной, а одежда удобной, но не слишком свободной, иначе вслед за ней режущие части строительных инструментов могут "зажевать" руки или ноги. Пренебрежение элементарными правилами безопасности чревато получением таких травм как переломы, ушибы, сотрясения мозга, ранения вплоть до травматической ампутации. Последствия многократно усугубляются, если работы выполняются в состоянии опьянения.

После длительного вынужденного зимнего бездействия не стоит слишком рьяно браться за садово-огородные работы и торопиться переделать все дела за короткое время, напоминают травматологи. Последствиями такой спешки могут стать перенапряжение мышц, травмы коленной чашечки, растяжения и разрывы связок, что потребует длительного лечения.