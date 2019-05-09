Игорь Ракша предложил сделать Радоницу выходным днем

Радоница – день особого всецерковного поминовения усопших на 9-й день после Пасхи, в народе называемый родительским днем. В 2019 году он выпал на 7 мая. В этот день тысячи тюменцев устремились на кладбища, чтобы почтить память ушедших родных и близких. Руководитель тюменского регионального отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша, увидев стремление горожан отдать дань православной традиции, выступил с инициативой вернуть Радонице статус выходного дня повсеместно, как это уже сделано в некоторых странах и городах.

"На девятый день после Пасхи, в Родительский день, люди считают своим долгом съездить на кладбище, прибраться на могилках, почтить память усопших. На тюменских кладбищах с самого раннего утра много людей, на трассах – вереницы автомобилей, которые едут туда. Это единственный православный праздник, который побоялись и не смогли уничтожить большевики после прихода в 1917 году. Он отмечался и в СССР. Для каждой семьи это был целый ритуал, который занимал целый день", - напомнил Игорь Ракша.

Он отметил, что в этот день люди практически всегда отпрашиваются с работы, берут отгул или даже специально планируют свои отпуска именно на это время, а детей забирают из школы и детских садов. При этом в некоторых странах, а также в ряде регионов России, которые можно сосчитать по пальцам, Радоница является выходным днем. Этот праздник был нерабочим и в царской России.

Руководитель тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша предлагает сделать Радоницу по православному календарю официальным выходным днем как в Тюменской области, так и на территории всей России. По его мнению, это возможно, так как зачастую родительская неделя пересекается с майскими праздниками, поэтому достаточно сдвинуть нерабочие дни для того, чтобы в родительский вторник люди не разрывались между чувством долга и необходимостью быть на работе.

"Почему бы нам не вернуться к истокам, к традициям великой православной России? Это сплотит людей, позволит всем желающим на Радоницу посетить богослужения в храмах, прибрать могилы на кладбище, отдать дань памяти усопшим", - подчеркнул Игорь Ракша.

Он также подчеркнул, что само название праздника предполагает не скорбь и грусть, а радость. В этот день верующие хотят разделить Пасхальную Радость со своими умершими для земной, но живыми для вечной жизни родными. Признание Радоницы официальным праздничным нерабочим днем сплотит православных, будет способствовать покаянию и укреплению веры.

Кроме того, возрождение православных традиций и продвижение праздника Радоницы благотворно скажется на воспитании подрастающего поколения.

"Если взрослые могут спланировать свой рабочий график или отпроситься у начальника, то детей зачастую не отпускают из школы, чтобы они могли вместе с родителями побывать на кладбище в родительский день. А ведь это серьезный воспитательный аспект: детям прививают правильные ценности – уважения старших, почитания предков, знания своих корней. Это повод для общения разных поколений о вечных ценностях и вовлечения детей в соблюдение традиций", - добавил Игорь Ракша.

В официальной группе тюменского отделения Общества "Двуглавый Орел" ВКонтакте также стартовал опрос, все желающие могут поддержать инициативу или высказаться против идеи, а также просто поделиться своим мнением: https://vk.com/wall-180266011_274.

Радоница (Радуница, Родительский день) – весенний праздник поминовения умерших. В Русской православной церкви день поминовения отмечают на девятый день после Пасхи, таким образом, в 2019 году Родительский день приходится на 7 мая.

Согласно распространенным церковным правилам, в Родительский день не следует чрезмерно скорбеть по поводу смерти близких. Нужно радоваться их рождению "в жизнь горнюю" – духовную и вечную жизнь во Христе. В этот день принято посещать кладбище и наводить порядок на могилках после зимы.