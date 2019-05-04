Более 30 призывников из Ялуторовска пополнят ряды российской армии этой весной

Традиционный День призывника прошел в Молодежном социально-деловом центре Ялуторовска. На мероприятии собрались сами призывники, их родственники, друзья, девушки. Для них подготовили концерт и показательные выступления.

Директор Молодежного социально-делового центра Лариса Фоминых выступила перед пришедшими со словами напутствия. "Будут испытания – не сдавайтесь, помогайте друг другу. Помните, что земляки, где бы они ни находились и в каких бы они отношениях ни были, всегда ближе, чем все другие. Ялуторовск отличается тем, что мы очень коммуникабельные, дружелюбные – будьте такими! Улыбайтесь! Смотрите трудностям в глаза, ничего не бойтесь – и всё будет получаться", - заявила она.

Также в тот день к призывникам обратились начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Ялуторовска, Исетского и Ялуторовского районов Тюменской области Родион Хабаров, депутат Ялуторовской городской думы Надежда Зарецкая, а также мама сразу двух призывников Оксана Аксарина. Ее сыновья Вадим и Владислав прошли предварительный отбор для службы в Президентском полку. Вместе с ними на попадание в престижный полк претендует Максим Комлев. Призывникам подарили концерт, с показательными номерами выступили учащиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе Центра туризма и детского творчества.

Отметим, всего в весенний призыв 2019 года ряды Российской армии пополнят 34 ялуторовчанина, пишет "Тюменская область сегодня".

