Общественники проведут массовую высадку деревьев в Тюмени

Тюменские общественники планируют провести массовую высадку деревьев 11 и 12 мая. К акции уже готовы присоединиться более 30 человек под организацией руководителя инициативной группы "Вместе" Андрея Сулимовского.

Активисты собрались собственными силами высадить в городе 350 деревьев. Для проведения акции выбрали жилой комплекс Суходолье, где не хватает зеленых насаждений. Поддержать мероприятия решила также организация многодетных семей "Радость" и ее лидер Елена Майсюк. Они помогут с доставкой саженцев и их поливом, пишет "Вслух.ру".

"Каждый месяц с жилых домов в Суходолье управляющая компания собирает на озеленение не более 16 тысяч рублей в месяц, но этих денег недостаточно: хватает только на то, чтобы привезти песок, грунт, посадить цветы. Поэтому мы решили взять инициативу в свои руки. Посадка деревьев запланирована на 11 и 12 мая. Первый сбор участников - 11 мая в 7.00 у дома по улице Монтажников, 45. Поедем на 45-й километр Ирбитского тракта за молодыми сосенками для посадки. В 15.00 на том же месте ждем всех горожан, кто непосредственно будет участвовать в посадке деревьев. Вопрос согласован с городскими властями", - прокомментировал Андрей Сулимовский.

Отметим, изначально планировалось посадить в Суходолье 1200 деревьев, однако разрешение получили лишь на 350 сосен. Дополнительно осенью 2019 года будут высажены две аллеи из тополей и яблонь. Принять участие в акции могут все желающие.