В Тюменском районе школьники представили проекты на форуме "Шаг в будущее"

Более 70 школьников Тюменского района стали участниками форума молодых исследователей "Шаг в будущее- 2019". Они презентовали свои научные и исследовательские проекты перед профессиональным жюри, лучшие из них выступят на областном этапе.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, защита проектов проходила по разным секциям: "Социально-гуманитарные науки (социология, культурология, история, литературоведение, языкознание)", "Естественные науки (современный мир, биология, экология)", "Юные аграрии Тюменского района".

Особое внимание было уделено материалам краеведческого характера. Например, ученик 11 класса Мальковской школы Илья Бакуменко представил "Модель территориального развития Тюменской области", а ученица 8 класса из Успенки Вероника Николаева рассказала историю репрессированных немцев на территории современного Успенского МО. Ирина Ильченко из Московской школы создала путеводитель и экскурсионной маршрут по Тюменскому району в реальном и виртуальном пространстве, а Эдуард Абайдуллин из Каскары нашел способы защиты древесины и деревянных технологий.

Интересные доклады подготовили самые юные участники в секции "Юниор". Ученица 4 класса Винзилинской школы им. Ковальчука Варвара Денисова подготовила проект "Вкусная наука, или Химическая лаборатория на кухне", четвероклассник Горьковской школы Максим Соловьев изучал процесс выращивания болгарского перца.

По результатам защиты проектов авторы 21 исследования были отобраны для участия в областном этапе "Шага в будущее", который пройдет осенью 2019 года.