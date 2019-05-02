Портал о работниках предприятий в годы войны планируют создать в Тюмени

Ветеран Тюменского судостроительного завода Юрий Андреев собирает сведения о заводах, которые работали в регионе в годы Великой Отечественной войны, а также об их сотрудниках. На основе этого он предложил создать сайт с архивными данными.

"Чтобы люди новых поколений могли изучать историю военных лет и работавших на территории региона заводов, необходимо уже сейчас, пока не поздно, искать и собирать исторические документы из домашних архивов. Мы можем сделать так, чтобы ценные знания о работавших на территории региона заводах были доступны широкому кругу тюменцев", - отметил Юрий Андреев.

Он рассказал, что даже в августе 2016 года при организации встречи ветеранов не удалось найти и собрать председателей советов или просто представителей многих тюменских заводов, работавших для фронта. Не были найдены представители завода №241, химико-фармацевтического завода №39, кирпичного завода "Труд", завода №14 дезинфекционного оборудования, завода №5 "Цепи Галля", гальвано-технического завода управления местной промышленности исполкома Омского совета депутатов трудящихся, Тюменского рыбозавода Обского государственного рыбопромышленного треста, мельничного завода №6 Омского государственного треста мукомольно-крупяной промышленности, обозостроительного завода Главного управления лесопильной и деревообрабатывающей промышленности.

По данным документов Государственного архива Тюменской области, на территории региона в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы продукцию для нужд фронта выпускали 22 завода. По местам нахождения части этих предприятий требуется уточнение данных, пишет "Тюменская область сегодня".

Юрий Андреев подчеркнул, что любые свидетельства военных лет имеют большую ценность. Тюменцев просят поучаствовать в этом процессе, предоставив информацию из семейных архивов.