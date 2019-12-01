Предприятия Тюменской области становятся лидерами производительности

Представители тюменских предприятий вошли в пятерку лучших в стране по итогам участия в программе "Лидеры производительности". Специалисты получили возможность пройти стажировку в Южной Корее.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, программа "Лидеры производительности" проводится в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" под эгидой министерства экономического развития РФ и Всероссийской академии внешней торговли. В течение шести месяцев сотрудники тюменского завода "Профмодуль" проходили обучение, а затем защищали свои проекты.

"Около 200 участников проекта поделили на 33 команды. Результатом работы каждой из них являлась работа по конкретно взятому предприятию, которая включала анализ деятельности, выявление основных проблем и причин, сдерживающих рост производительности труда, поиск возможных решений и формирование плана мероприятий для их реализации. Практика проходила на "Профмодуле". Темой нашей работы было обеспечение роста выручки предприятия на 15% за 2019-2021 годы за счёт увеличения объёмов производства в цехе механической обработки деталей путём повышения эффективности производственных процессов", - отметила генеральный директор предприятия Екатерина Пуртова.

Проект тюменцев вошел в число лучших среди 33 команд. Лидеры отправятся на стажировку в Южную Корею – одну из ведущих стран по такому показателю, как производительность труда.