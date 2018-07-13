Под Тюменью откроются заводы по производству минералки и сварочной проволки

Еще три предприятия стали резидентами индустриальных парков Тюменской области.

Участок в парке "Боровский" займет тюменская компания "Сибирь-ТрансЭН", где построит завод по производству и розливу минеральной воды. Инвестиции в проект составят порядка 40 млн рублей, на производстве будет занято 24 человека.

Резидентом парка "Богандинский" стали компания "Техносваркомплект", которая построит завод по производству сварочной проволоки, а также компания "Супримекс", которая откроет на площадке парка цех по сборке и техническому обслуживанию дизельных и бензиновых генераторов "Титро".

Как сообщили в Западно-Сибирском инновационном центре, в будущем продукция "Техносваркомплекта" заместит на рынке изделия иностранных производителей — шведского концерна ESAB и американского Lincoln Electric — и составит конкуренцию немногочисленным отечественным предприятиям. В проект будет инвестировано порядка 200 млн рублей, работу получат 80 человек.

У "Супримекс" численность персонала составит 38 человек. Там планируют производить дизельные генераторы мощностью до 150кВт. В проект будет вложено 54 млн рублей.

До конца текущего года в "Боровском", где уже запустили первое производство, начнут работать еще три предприятия, также откроется агроиндустриальный парк "Ишимский", а в "Богандинском" появятся промышленный бизнес-инкубатор.