Более трехсот тюменцев покусали клещи

По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, на 29 апреля в Тюменской области в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 890 человек.

Наибольшее количество обращений регистрируется в Тюмени — 311, Ишиме — 94, Заводоуковском городском округе — 56, Ялуторовском районе — 40, Упоровском районе — 42, Абатском районе — 39, Исетском районе — 36. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Напомним, что в Тюмени получить помощь в случае присасывания клеща можно в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Снятых клещей тюменцам рекомендуют отдавать на исследование на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.

На сегодняшний день в регионе случаи заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрированы.

Жители региона могут обратиться с интересующими вопросами на горячую линию управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.