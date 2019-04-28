В Тюмени ко Дню Победы проведут акцию #МойГерой72

Молодежная администрация Тюмени предлагает помощь горожанам, которые не смогут пойти на праздничное шествие в честь Дня Победы, но хотели бы почтить память родных, участвовавших в Великой Отечественной войне и достойных "встать" в Бессмертный полк".

В рамках акции #МойГерой72 добровольцы пройдут с портретами героев в рядах Бессмертного полка. Многие из них будут нести два портрета: свой и солдата, чьи родственники не могут прийти на парад. Уже есть более ста портретов, которые примут участие в памятном шествии. Требуются еще желающие принять участие в акции, сообщил руководитель Молодежной администрации Тюмени Артем Харченко.

Желающим помочь в сохранении памяти тех, без кого Победа была бы невозможной, нужно пройти регистрацию на clck.ru/FkjPt. Далее с ними свяжется представитель Молодежной администрации Тюмени и проинформирует о дальнейших действиях. Нужно будет прийти в Общественное пространство для молодежи "Флакон" и сфотографироваться, выбрать героя, получить информацию и добавить от себя информацию о своем герое. История о каждом герое будет опубликована.

