Тюменцы высказали свои идеи по мусорной реформе на форуме в Челябинске

Представители партийного проекта "Чистая страна" из Тюмени высказали свои предложения относительно реформы по сбору мусора на челябинском экологическом форуме, сообщили в пресс-службе губернатора.

Как рассказала руководитель Тюменского общественного совета проекта "Чистая страна" Елена Острягина, прежде всего это касается нормы, где установлено, что при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объём коммунальной услуги при обращении с ТКО рассчитывается с учетом количества собственников этого помещения.

"То есть получается, что владелец нескольких помещений платит за эту услугу неоднократно, хотя по факту производит мусор только там, где живет. Мы считаем такую норму несправедливой. Своё мнение мы донесли до министерства природных ресурсов, и есть все основания думать, что нас услышали", - отметила она.

Елена Острягина добавила, что нормативные документы реформы будут пересматриваться. В частности, есть проблемы с организацией контейнерных площадок в небольших сельских поселениях, где из-за недостаточной ширины улиц нет возможности сделать все по санитарным требованиям.

"Мы сейчас готовим свои предложения по выходу из этой ситуации", - поделилась Елена Острягина.