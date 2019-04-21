Тюменские школьники реализовали проект "История на ощупь"

17:29 21 апреля 2019
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pixabay.com

Ученики второго класса школы № 40 при помощи взрослых наставников работали над созданием проекта "История на ощупь". На реализацию потребовалось около полугода: школьники вели работу с октября по апрель.

Как рассказала классная руководительница Татьяна Яркова, проект "История на ощупь" рассказывает об известных людях вне времени и пространства. Сейчас его можно выдвигать на разные конкурсы и фестивали. 

Работа над проектом началась осенью 2018 года: для исследования выбрали музей исторической личности, провели анкетирование и по психотипам для всех учеников класса определили героев. Дальше ребята смотрели фильмы, изучали характеры, готовили костюмы и грим, заучивали роли.

На школьном театральном фестивале "Сорока" ребята презентовали видео о том, как готовился проект. Учащиеся предстали в образах Шахерезады, Шерлока Холмса, княгини Ольги, короля Артура, Зорро, Одри Хепберн и других. Например, школьник Тимофей Титов выступил в роли Шерлока Холмса, для этого он исполнил на скрипке знаменитую мелодию из фильма, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: история , музей , школьники
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