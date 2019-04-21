Тюменские школьники участвуют в конкурсе "Охрана труда глазами детей" в Сочи

09:56 21 апреля 2019
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pixabay.com

Работы тюменских школьников, участвующих в региональном отборе конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей", попадут на выставку, которая пройдет в Сочи в рамках V Всероссийской недели охраны труда.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, регион представят конкурсные работы Мержоева Ахмеда  "Безопасность на стройке" (возрастная группа  от 7 до 9 лет) и  Кушнеровой Марины "Ведь стремянка есть для этого" (возрастная группа  от 10 до 15 лет).

Конкурс детских рисунков был объявлен в рамках месячника охраны труда под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ. Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Эта дата  также стала Международным днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на производстве.

Теги: выставка , конкурс , охрана труда , творчество
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