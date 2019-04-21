Тюменские школьники участвуют в конкурсе "Охрана труда глазами детей" в Сочи

Работы тюменских школьников, участвующих в региональном отборе конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей", попадут на выставку, которая пройдет в Сочи в рамках V Всероссийской недели охраны труда.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, регион представят конкурсные работы Мержоева Ахмеда "Безопасность на стройке" (возрастная группа от 7 до 9 лет) и Кушнеровой Марины "Ведь стремянка есть для этого" (возрастная группа от 10 до 15 лет).

Конкурс детских рисунков был объявлен в рамках месячника охраны труда под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ. Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Эта дата также стала Международным днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на производстве.