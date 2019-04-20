"Абалакское поле" вновь соберет в Тюменской области поклонников исторической реконструкции

Фото организаторов фестиваля

Турниры среди лучников, инсценированные поединки, показы исторических костюмов и ярмарка ожидают в этом году гостей традиционного, XI фестиваля раннего Средневековья Северной Руси и Скандинавии VII-XI века "Абалакское поле", который пройдет 6-7 июля на территории туристического комплекса "Абалак".

Каждый раз фестиваль удивляет гостей воссозданием какого-нибудь особенного, древнего обряда: в 2017 году им стали средневековые похороны, в 2018-м – свадьба. Что будет на этот раз, пока держится в секрете. Полная программа мероприятий будет готова к началу лета.

Следить на новостями фестиваля можно в его официальной группе во "ВКонтакте" (vk.com/abalakskoe_pole). С момента ее создания прошло уже несколько лет, и за это время она накопила не только фотоотчеты, но и множество познавательных статей мастеров-реконструкторов. К примеру, знатоки рассказывают, какие именно цвета использовали викинги для покраски домов, объясняют, как должен выглядеть полный мужской комплект одежды ирландцев или учат создавать тканые ленты с рельефным узором – один из элементов уникальной культуры острова Готланд.

Стоит добавить, что в группе идет регистрация реконструкторов, в этом году срок приема заявок заканчивается 31 марта. Кстати, заявки от торговцев сувенирной продукцией и свечами перестали принимать еще в начале февраля – желающих оказалось слишком много, пишет "Тюменская область сегодня".