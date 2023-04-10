Туристический воркшоп пройдет в Тобольском "Абалаке"

Тобольский загородный комплекс "Абалак" облагораживает территорию и обновляет ряд номеров. В мае 2023 г. на его территории планируется провести туристический воркшоп BE IN RUSSIA для крупных корпоративных заказчиков и агентств со всей России. Об этом "Тюменской области сегодня" сообщили в комплексе.

В весенне-летний период на территории проводят эко-маршруты – это как пешие прогулки по окрестностям комплекса, так и туры на квадроциклах с пикниками и активным времяпровождением для компаний и семей.