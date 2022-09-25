В Абалаке пройдет фестиваль "Квасим на районе"

Фестиваль "Квасим на районе" пройдет в туристическом комплексе "Абалак" под Тобольском 8 октября с 11 до 17:00.

Как рассказала Тюменской линия генеральный директор Ольга Хавова, он состоится впервые, на празднике будет работать ярмарка, на которой местные предприниматели выставят изделия прикладного творчества, продукты, зимние заготовки. Плата за участие в ней — тыква. Эти плоды останутся в туркомплексе, в будущем их используют для проведения Хеллоуина.

Для участников подготовили несколько конкурсов. В одном желающие будут квасить и солить капусту. Жюри оценит выступления участников по вкусовым качествам, сложности приготовления, профессионализму, презентации блюда. В конкурсе "Кочан-великан" определят обладателя