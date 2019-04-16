Топ мероприятий для студентов на неделю в Тюмени

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают десятки классных мероприятий: концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

Закрытие музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает"

Перед тюменцами выступит Национальный филармонический оркестр России. В программе произведения Петра Чайковского Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль и Симфония №5 ми минор.

Когда: 16 апреля в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 1400 — 3500 рублей

Группа "Лесоповал"

В этот удивительный музыкальный вечер тюменцы услышат только стопроцентный шансон и увидят яркие "разбойничьи" танцы.

Когда: 16 апреля в 19:00

Где: ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55)

Стоимость: 1400 — 2200 рублей

Группа "Stage Band"

Ребята выступят с инструментальной джазовой программой. Вечер будет посвящен музыке Сонни Ролинза - американского джазового музыканта, саксофониста и композитора. Бронь столиков по телефону: 8 (904) 471-35-71.

Когда: 16 апреля в 19:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Группа "URATSAKIDOGI"

В своем творчестве ребята удачно скрестили такие взаимоисключающие музыкальные направления как хип-хоп и Black Metal, итогом чего стал абсолютно новаторский альбом "Black Hop". Никто прежде не творил в музыке ничего подобного.

Когда: 16 апреля в 19:00

Где: Rocketa club (ул. Мурманская, 35)

Стоимость: 500 — 600 рублей (приобрести их можно на входе либо в магазине "Вредный енот")

Тематический квиз по "Игре престолов"

Здесь будет всё: оценка нежностей Кхала Дрого, теории заговора про Джона Сноу, любимые сорта вина Серсеи и тайная жизнь лорда Вариса. Узнать подробности и зарегистрироваться можно тут.

Когда: 16 апреля в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Финал Кубка Петрова

Первые матчи финала Кубка Петрова по хоккею. Тюменская команда "Рубин" сразится с клубом "Сарыарка" из Казахстана. Приходите поддержать наших настоящих мужчин! Билеты на матч можно будет приобрести в дни матчей с 17:00 в кассах Дворца спорта.

Когда: 16 и 17 апреля в 19:00

Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург, 12/1)

Стоимость уточняйте в кассах

Финальная шоу программа "Студенческой весны"

Во вторник, в 18:30 в ДК "Нефтянк" состоится финальная шоу программа "Студенческой весны 2019" по направлению "Оригинальный жанр". А в четверг, 18 апреля, в 18:30 в Тюменском театре кукол состоится финальное шоу направления "Музыка". Стоимость билетов 200 рублей.

Комедия "Не сыграть ли свадьбу?"

Чувашский государственный драматический театр имени Иванова представляет комедию в 2-х частях "Не сыграть ли свадьбу?. В доме одиноко доживающегося свой век деда Егора появилась молодая женщина. Случай оказался для старца счастливым, и он на радостях решил устроить большой праздник, а заодно и взбодрить деревушку. Спектакль идет на чувашском языке с синхронным переводом.

Когда: 17 апреля в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 400 рублей

Александр Малинин

Народный артист России выступит с юбилейной программой "Любимые романсы". Свободных мест осталось очень мало!

Когда: 17 апреля в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 900 — 2200 рублей

Медитация с тибетскими поющими чашами

Практика совмещает в себе контактное вибрационное и бесконтактное звуковое воздействие.Такая медитация позволяет перезагрузить сознание, избавиться от стресса, найти в себе силу и энергию для новых свершений. Телефон для записи: 8 (922) 488-61-58 (Светлана).

Когда: 17 апреля с 19:00 до 21:00

Где: ул. Республики 53, офис 601

Стоимость: 500 рублей

Показ фильма Роберта Земекиса "Удивительный мир Марвена"

Это история Марка, который был до полусмерти избит подростками во время уличного нападения. Проведя девять дней в коме, мужчина практически лишился памяти и, чтобы справиться со своей психологической травмой, прибегнул к "кукольной терапии": на заднем дворе дома он построил макет бельгийского городка времён Второй мировой войны и населил его игрушечными фигурками. Вскоре выдуманная реальность помогла герою отчасти реконструировать свой внутренний мир и воспоминания. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Когда: 17 апреля в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Рада & Терновник

Коллектив играет классический рок с вкраплениями прогрессива и психоделии в духе лучших образцов рока 70-х.

Когда: 17 апреля в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 200 — 700 рублей

Премьера сноуборд-тревел кино "Хочется тишины"

Фильм о путешествии на Камчатку. Это созерцательно-философская история о трёх парнях, у которых много свободного времени и им нечем заняться.

Когда: 17 апреля в 19:00

Где: кинотеатр "Киномакс" (ул. Менделеева, 1)

Стоимость: 250 рублей (билеты можно приобрести в сети баров "Как мы любим")

WILDWAY

Набирающая популярность в России молодая и горячая рок-группа выступит с презентацией нового альбома.

Когда: 17 апреля в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 800 — 900 рублей

Sensual Party

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 17 апреля с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Участие бесплатно!

Thomas Mraz

Деревья станцевали стрип, а значит Томас едет в новый осенний тур. Коктейль из стихий в новой пронизывающей до костей программе и старые теплые песни. Пусть проблемы возьмут выходной и отпустят вас на концерт, как деревья отпускают свои листья. Добро пожаловать в проклятый лес.

Когда: 18 апреля в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 700 1500 рублей

Продолжение здесь.