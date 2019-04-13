В тюменском селе будут производить мраморную говядину

Около 400 голов скота мясной породы получат постоянную прописку в сельском поселении Лабино Тюменской области в 2019 году. Уже в апреле сюда завезут 150 голов абердин-ангусской породы.

"Сельхозпроизводство, которое здесь раньше базировалось, пришло в упадок, часть земель была заброшена. Но теперь благодаря частно-государственному партнерству создано 36 рабочих мест, восстановлена машинно-тракторная мастерская. Теперь здесь обрабатывается уже около 3700 гектаров земли", - рассказал заместитель главы администрации Юргинского района Александр Давыдов.

Создание мясного производства повлечет приток в Юргинский район новых специалистов не только из других муниципалитетов Тюменской области, но и из соседних регионов, а также из Казахстана. Специально для них будет построен многоквартирный жилой дом, пишет "Тюменская область сегодня".