Тюменцы могут выиграть билеты в кинотеатр "Лазер синема" от проекта "Афиша Тюмень"

Участники группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 во ВКонтакте имеют возможность выиграть билеты в кинотеатр "Лазер синема". "Афиша" проводит розыгрыш пригласительных.



Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу Афиша Тюмень | КтоКуда72 , разместить у себя на странице эту запись. Кроме того, надо будет разместить комментарий под сообщением на своей странице и в группе. В нем должно быть не менее трех слов. Победителя 24 апреля 2019 года определит генератор случайных чисел. С правилами участия в розыгрышах можно ознакомиться по ссылке.

Афиша Тюмень | КтоКуда72 также разыгрывает пригласительные билеты в кинотеатр "Лазер синема" на своей странице в Инстаграм. Единственный победитель получит пригласительный на любой фильм на две персоны. Чтобы принять участие в конкурсе, надо подписаться на @afisha_kto, отметить эту публикацию. В комментариях под сообщением о розыгрыше надо выделить трех разных друзей. Можно написать любое число комментариев. Имя победителя будет объявлено 24 апреля 2019 года. Его определит специальное приложение.

По пригласительным есть ограничение - меморандум, временное ограничение на фильм, неделя-две на громкие премьеры и наличие свободных мест соответственно. Ознакомиться с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра http://lazercinema.ru. Последние новости кинотеатра можно найти в официальной группе "Лазер Синема".