В Тюмени пройдет слет социальных предпринимателей УрФО

Первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" состоится в Тюмени 30 мая. Мероприятие приурочено к 75-летию образования Тюменской области

К участию в слете приглашаются представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели и социально ориентированные НКО из регионов УрФО, представители органов власти, общественности, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и социально ориентированных НКО. Куратор слета — департамент социального развития Тюменской области, партнер — фонд региональных социальных программ "Наше будущее".

Ключевые тематические блоки слета: "Социальные бренды", "Социальные тренды" и "Социальные драйверы". Участников ждет нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка для представителей власти по обмену управленческими решениями в сфере развития социального предпринимательства. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке "СоциоБРЕНД-2019".