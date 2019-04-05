Победительницей международной олимпиады по нейрохирургии в Тюмени стала студентка из Кабардино-Балкарии

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Студентка Кабардино-Балкарского медицинского университета Мадина Бижева показала самый лучший результат на международной студенческой олимпиаде по нейрохирургии. Конкурс проходил 3-4 апреля в тюменском Федеральном центре нейрохирургии.

Мадина стала настоящим открытием для экспертов, отметил председатель оргкомитета олимпиады, профессор, главврач ФЦН, заведующий кафедрой МГМУ имени Сеченова, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

Девушка призналась, что на выбор специальности повлияла ее мать, перенесшая инсульт, и поблагодарила экспертов, что верят в нее.

Помимо Мадины, призы Губернатора Тюменской области - бесплатное обучение на кафедре нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова получили студент Первого МГМУ имени Сеченова Олег Титов и представительница медицинского университета Екатеринбурга Ирина Боровикова.

Студенты Тюменского государственного медицинского университета Иван Шелягин и Валентина Сидоренко удостоены гранта Альберта Суфианова. "Это достойные ребята, и я, как заведующий кафедрой, принял решение присудить им свой личный грант на бесплатное поступление в ординатуру кафедры. В итоге победителями олимпиады становиться пять человек. Я рад, что еще у двоих талантливых студентов появляется возможность учиться нейрохирургии на льготных условиях", - подвел итоги соревнований профессор Альберт Суфианов.

Как сообщили в пресс-службе ФЦН, в этом году поступило 110 заявок на участие в олимпиаде. Задания были сложнее, а среди участников стало больше девушек. География участников - вузы Волгограда, Нальчика, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Уфы, Улан-Удэ, Симферополя, Якутска, Казани, Ростова-на-Дону, Рязани, Саратова, Екатеринбурга, Томска, Тюмени, Чебоксар, Ярославля, Актобе (Казахстан).

В первый день студенты показали теоретические знания. К практическим конкурсам были допущены 20 участников, только пять вышли в финал. На заключительном этапе им пришлось выполнять сложное конкурсное задание – эндоскопический дриллинг, стачивать тончайшую скорлупу яйца. Этот этап и явился решающим в определении призовых мест.

"Международная студенческая олимпиада, которую мы проводим, – единственная по своему принципу проведения. В стране подобных мероприятий еще не проводилось. Мы открываем новые звезды нейрохирургии. Новое поколение – способные молодые люди, у них большое профессиональное будущее", - отметил Суфианов и пригласил всех студентов к участию в конкурсе на следующий год.