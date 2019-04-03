Финалисты кейс-чемпионата "CaseCupUTMN 2019" в Тюмени оценили новый документальный фильм о бизнесе

Фото пресс-службы ТПП ТО

Студенты и выпускники семи российских вузов, вышедшие в финал кейс-чемпионата "CaseCupUTMN 2019" в Тюмени, посетили показ документального фильма "Человек на своей земле". Картину создал режиссер, общественный деятель Николай Данн. Перед началом трансляции он рассказал, как проходила работа над фильмом и обозначил основные темы своего творения: талант, творчество и труд.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина в приветственном слове к участникам кейс-чемпионата отметила, что фильм снят о новаторах, которые сделали себя сами и в определенный момент приняли решение рискнуть, изменить свою жизнь, чтобы получить личностное развитие и счастье.

Режиссер Николай Данн во время общения с аудиторией нацеливал молодежь быть смелее и в зале, и в жизни, хотеть побеждать, меняться к лучшему, творить и трудиться: "С таким настроем вам все будет по плечу. Перед вами откроются безграничные возможности и перспективы".

По завершении просмотра зрители отметили актуальность фильма, который позволяет каждому человеку задать себе важные вопросы о счастье, разнице между "жить" и "выживать", семейных ценностях и любимом месте, в котором родился и вырос.

Отметим, кейс-чемпионат по решению актуальных бизнес-задач из практики крупных российских и международных компаний"CaseCupUTMN 2019" проводится в Тюменской области впервые. Для участия в нем подали заявки более 360 человек из 17 вузов страны. Сформировано 90 команд, в финал прошли 23 из них. Кейсы разработаны крупными международными и российскими компаниями, которые заинтересованы в отборе молодых, талантливых кадров.

Организаторы: Торгово-промышленная палата Тюменской области и Тюменский государственный университет.