Студенты надели на тюменских кошек очки и цилиндры

Пресс-служба Областного фестиваля «Студенческая весна»

В Сквере сибирских кошек Тюмени преображение: на скульптурах домашних питомцев появились очки и цилиндры. "Что бы это значило?" - начали обсуждать в местных пабликах: акция или шутка к 1 апреля?

"А, по-моему, весело получилось. Проходящие улыбнутся. А после можно просто снять, и все останется в прежнем виде", — Марина Г. "Весна задерживается нынче, вот и одели кошечек, чтобы не замерзли. Не знаю, кому как, а прикольно!" — Вячеслав К. "Кто-то решил креативчика добавить!" — Геворг Ч. Некоторые тюменцы начали замечать на фотографиях, что на аксессуарах расположен логотип Областного фестиваля "Студенческая весна". "Это к студенческой весне, если не ошибаюсь", — Алина Д. "Это акция, приуроченная к Студенческой весне, которая скоро начинается", — Софья К.

"Из года в год символом Студвесны остается кот. Мы подумали, что в Тюмени есть прекрасный памятник сибирским кошкам и решили привлечь их к участию в фестивале. Очки символизируют солнце, которое весной начинает припекать, а цилиндр — это отсылка к творческому интенсиву "Премьера", который проходил в преддверии Студвесны и помог молодежи Тюмени творчески раскрыться: прокачать навыки, научиться новому, познакомиться с экспертами и найти единомышленников. Поэтому мы решили нарядить тюменских кошек и напомнить горожанам, что фестиваль уже стартовал: все желающие смогут увидеть работы участников на шоу-программах и приобщиться к студенческому творчеству", — поясняет акцию руководитель дирекции Студвесны Илья Титов.

Фестиваль стартовал 1 апреля, его открыла образовательная программа по "Медиа, видео и PR" от Ашота Гезаляна, продюсера OMNI production в Москве. Он рассказал о принципах современной презентации и проекты для Black Star, Audi, Lay's и Pepsi. Также он поговорил со студентами про создание видеоролика: сначала необходимо тщательно продумать идею, затем найти исполнителя, который будет выполнять заказ. После чего написать сценарий, обсудить с рабочей группой и утвердить, уже потом создавать рисунки и схемы, и записывать голос для кадров. И по итогу необходимо сделать вызывной лист для актеров с прописанным временем, локациями, сценами и костюмами.

Следить за фестивалем можно в группе во "ВКонтакте" а также на сайте студвесна72.рф

В течение трех недель студенты примут участие в кастингах по направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр", "Мода", по их итогам жюри отберут лучшие номера, участники которых пройдут арт-лабораторию: идеи тюменцев будут дорабатываться с федеральными и региональными экспертами. После чего студенты покажут свои номера на шоу-программах. А участники неконцертных направлений и "Интеллект и научно-техническое творчество" будут параллельно выполнять задания по медиа и видео, проведут турнир "Что? Где? Когда?" и пройдут через Мейкертон, Хакатон и Хардтон. Состав тюменской делегации, которая представит регион на Российской студенческой весне, объявят на гала-концерте 22 апреля.