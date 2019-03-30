Спектакли тюменского "Ангажемента" оценит независимый критик

Фото: Молодежный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко "ВКонтакте"

Тюменский молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко и Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова ожидают приезда профессионального критика от Союза театральных деятелей России.

Приезд эксперта не стал неожиданностью. Тюменские артисты участвовали в грантовом конкурсе, чтобы получить оценку профессионала. Комиссия по критике и театроведению СТД рассмотрела более 150 заявок, сообщают общественные деятели. В топ вошло 30 региональных театров. Первым в списке стоит молодежный театр "Ангажемент" города Тюмень, под номером семнадцать - Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, пишет "Тюменская линия".

Помощь в профессиональной оценке экспертов будет и у ряда театральных фестивалей. Критик прибудет в Тюмень на Всемирный фестиваль молодежных театров "VII ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - 2019". Среди других мероприятий театральные знатоки посетят фестиваль независимых театров ЦЕНТР (г. Воронеж), X Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол "Чир Чайаан" (г. Абакан), I Урало-Сибирский межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол "Сибирь. Терра Магика" (г. Красноярск) и другие.