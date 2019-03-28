Выставка технического творчества и робототехники откроется в Тюмени

Фото ДТиС "Пионер"

В Тюмени на базе детского технопарка "Кванториум" 12 апреля будет работать "Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019". Наполнить выставку интересными экспонатами приглашаются тюменцы в возрасте от 7 до 18 лет, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Это единственная в Тюменской области ежегодная выставка экспонатов технического творчества и робототехники. Экспонаты будут представлены в многообразных номинациях и разных возрастных группах. Ожидается участие порядка 150 экспонатов в составах делегаций 35 образовательных учреждений Тюменской области.

Ребята от 7 до 10 лет могут представить свои работы в начальном техническом моделировании на темы: авиация и космос, автотранспорт, речной и морской транспорт, военная техника. Ребята в возрасте от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет могут продемонстрировать свои проекты в номинации "Техническое моделирование" на темы: авиамодельный спорт, автомодельный спорт или судомодельный спорт.

Также представлены номинации: малогабаритная техника и оборудование, технические проекты и изобретения (11–18 лет), робототехника (7–11 лет, 12–17 лет), промышленный дизайн: дизайн современной техники и промышленных разработок (12–17 лет), "умный дом": разработки в сфере робототехники, направленные на улучшение качества повседневной жизни (11–17 лет).

На выставку принимаются экспонаты, выполненные не ранее 2018 года. Для участия в отборочном этапе на каждый заявленный экспонат не позднее 2 апреля 2019 года требуется отправить отдельное электронное письмо-заявку в адрес: vttr2019@pioner72.ru. Заявка должна содержать следующую информацию:

* Тема письма: ВТТР2019 "наименование заявленного экспоната";

* ФИО, возраст, учреждение и руководитель автора экспоната;

* Номинация участия и возрастная группа участия экспоната;

* Краткое описание и три фото экспоната (в трех проекциях), размеры фото – не более 1 мегабайта.

В случае положительного решения в ответ на письмо-заявку 4 апреля будет отправлено письмо-приглашение к участию в финальном этапе выставки.

Выставка откроется 12 апреля на базе детского технопарка "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а). В 11:00 состоится торжественное открытие выставки, после чего вплоть до 17:00 полюбоваться работами научно-технического творчества юных тюменцев сможет любой житель областной столицы.

Оценивать работы участников выставки будет специальная экспертная комиссия по критериям: технология выполнения работы; качество выполнения работы; дизайнерское решение, наличие технического чертежа, развертки, описания и документации; новизна и оригинальность. Ребята, занявшие 1, 2 и 3 места, получат дипломы и ценные призы. Также призёры выставки попадут в Региональную базу данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области.

Организаторами "Областной выставки технического творчества и робототехники – 2019" выступают Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области "Дворец творчества и спорта "Пионер".