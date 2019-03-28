Центр "Главное здоровье" помогает тюменцам решить репродуктивные проблемы

Фото: центр интегративной медицины «Главное здоровье»

Медицинские аспекты при планировании семьи и детей сегодня крайне актуальны. Справиться с проблемами репродуктивной функции как женщинам, так и мужчинам эффективно помогают специалисты первого в Тюмени центра интегративной медицины "Главное здоровье".

Современный диагностический комплекс и продолжительная практика позволяют врачам центра решать проблемы мужского и женского эндокринного бесплодия, нарушения менструального цикла, проблемы лактации и огромный спектр других заболеваний эндокринологического характера.

С помощью уникального оборудования врачи диагностируют патологию, выявят ее причину и при необходимости проведут коррекцию нарушений деятельности желез внутренней секреции: подавят или простимулируют продукцию гормонов и биологически активных веществ, регулирующих жизненно важные функции организма.

Методики, применяемые в центре, эффективно используются для диагностики и лечения эндокринологических нарушений, не связанных с репродукцией, например, при болезни гипоталамуса и гипофиза, сахарного и несахарного диабета, диффузного зоба, остеопороза и других.

Ознакомиться с более подробной информацией об услугах центра и записаться на прием к врачу можно на официальном сайте glavnoezdorov.ru. Следить за новостями, а акциями клиники и полезной информацией можно в социальных сетях.