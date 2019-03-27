Тюмень за день: 27 марта

Фото Ирины Алькаевой

WELLNESS BEAUTY FEST соберет в Тюмени массажистов, парильщиков и косметологов

VI Международный фестиваль специалистов индустрии красоты и здоровья WELLNESS BEAUTY FEST пройдет в Выставочном центре "Тюменская Ярмарка" 17-19 апреля.

В Тюмени ищут очевидцев ДТП напротив Цветного бульвара

В областном центре разыскивают очевидцев наезда на девушку на пешеходном переходе в районе дома №63а по улице Орджоникидзе. Инцидент произошел 26 марта в 20:20.

"Афиша Тюмень" выбирает лучшего фотографа Тюмени

Популярный паблик "Афиша Тюмень" запустил народное голосование в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики и гости группы выберут лучшего фотографа нашего города.

Археологический музей-заповедник приглашает на выставку под открытым небом "Легкий бег саней"

Выставка, работающая в Археологическом музее-заповеднике, рассказывает об одном из самых древних средств передвижения на земле – санях, бытовавших не только в северных, знакомых со снегом и льдом странах, но и в южных.

Тюменцев ожидает множество подарков на празднике в "Золотой лавине"

Благотворительный фонд "Золотое детство" вновь проведет акцию "Золотая голова – золотые пятерки!". Обменять отличные оценки на подарки можно будет в "Золотой лавине" (Республики, 46) 31 марта. В это же время состоится розыгрыш ценных призов среди покупателей и именинников.