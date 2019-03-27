Археологический музей-заповедник приглашает на выставку под открытым небом "Легкий бег саней"

Фото: пресс-служба ТМПО

Выставка, работающая в Археологическом музее-заповеднике, рассказывает об одном из самых древних средств передвижения на земле – санях, бытовавших не только в северных, знакомых со снегом и льдом странах, но и в южных.

В Древней Руси ездить в санях считалось более престижным, чем на колёсном транспорте. Сани использовались в торжественных случаях, во время парадных выездов русских царей, высших духовных лиц и бояр, которые вплоть до конца XVII века даже летом предпочитали езду в санях.

Сани – еще и культовое, обрядовое средство передвижения. На Руси на них ездили на Масленую и Пасхальную недели, во время народных гуляний.

О видах саней, их конструкции и многом другом посетители узнают на выставке "Легкий бег саней". Она будет работать в музее-заповеднике вплоть до 1 мая 2019 года. Возрастных ограничений нет.

Узнать все подробности можно по телефонам +7929-266-84-34 8(3452)76-67-67 или в группе: https://vk.com/tmpo72.