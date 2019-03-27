"Афиша Тюмень" выбирает лучшего фотографа Тюмени

Фото паблика «Афиша Тюмень»

Популярный паблик "Афиша Тюмень" запустил народное голосование в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики и гости группы выберут лучшего фотографа нашего города.

Кто лучше всего видит ракурс? У кого самые яркие и впечатляющие фотографии? По этим и другим критериям можно выбирать лучшего фотографа, а ознакомиться с некоторыми из работ можно в специальном альбоме.

Среди участников такие фотографы, как: Евгений Шульц, Евгений Шаров, Сергей Куликов, Екатерина Христозова, Сергей Русанов, Сергей Шаповал, Денис Сычев, Дмитрий Изосимов, Андрей Попов и Андрей Павлычев.

Фотографы отобраны по результатам аналитического исследования рейтингового агентства "Сибирь" и проекта "Афиша Тюмень".

Отдать свой голос за понравившиеся фотоработы можно будет до 19 апреля включительно.

По результатам голосования будет определен лучший фотограф, который получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание лучшего фотографа Тюмени по версии народного жюри.

"Афиша Тюмень" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов. Узнавать новости культуры и анонсы мероприятий можно на сайте https://ktokuda.top/, а также в социальных сетях. Например, в группе "Вконтакте" есть удобный сервис – календарь событий. Официальный хэштег проекта "Афиша Тюмень" – #ктокуда72.