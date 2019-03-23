Тюменские актеры показали благотворительные спектакли для детей

Космос / Молодежный театральный центр

Благотворительные спектакли для детей в больнице и в Доме ребенка показали актеры тюменского молодежного театрального центра "Космос".

В понедельник, 18 марта, воспитанники "Тюменского дома ребенка" посмотрели кукольную постановку "Принцесса на горошине" в исполнении Сергея Нарыкова. А 22 марта дети, находящиеся на длительном лечении в Областной клинической больнице №2, и их родители увидели спектакль "Свеча" от театра теней "Ключ от сказки", пишет "Мой портал".

— Театр близко, даже когда ты не можешь в него прийти. Сценическое искусство помогает и лечит, особенно это касается детских сказок. Для благотворительных спектаклей мы пригласили актера и коллектив, которые уже много раз проводили камерные показы для детей в "Космосе", — уточнила руководитель молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

Напомним, что театр теней "Ключ от сказки" и актер, автор постановок Сергей Нарыков показали в "Космосе" 17 спектаклей, которые посмотрело более 500 зрителей.