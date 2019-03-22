Тюменцам расскажут, как выбрать профессию, чтобы быть успешным в XXI веке

Лекция "Навыки будущего: как быть успешным в 21 веке" пройдет сегодня, 21 марта, в Тюменском технопарке, начало в 12:30. О том, какие навыки и компетенции необходимо развивать современному человеку, чтобы быть успешным и востребованным в будущем, всем желающим расскажет руководитель проекта "Атлас новых профессий" АСИ и Сколково Дмитрий Судаков.

IT-генетик, science-художник, ментор стартапов, медиаполицейский – лишь часть новых профессий, которые появятся уже в ближайшие годы. Судаков расскажет, как глобализация, демографические изменения, процесс цифровизации и автоматизации оказывают влияние на образ человека будущего. Мероприятие позволит изучить компетенции, которые будут востребованы через 5-10 лет. Чтобы стать участником лекций и узнать всё о future skills, необходимо пройти регистрацию на сайте leader-id.ru и подать заявку на участие.

Лекция Дмитрия Судакова будет полезна студентам, начинающим стартаперам, молодым предпринимателям, которые только встают на профессиональный путь и заинтересованы в овладении полезными навыками.

Для школьников, которые только задумываются, кем стать в будущем, пройдут лекции Школы научных поединков. Здесь спикеры и мастера по ораторскому мастерству расскажут о правилах успешных выступлений, о "волшебной кнопке" против волнения" и о том, как выбрать профессию своей мечты? Лекции организованы в рамках проекта "Science Slam School Тюмень". Зарегистрироваться на это мероприятие можно здесь.

По информации https://admtyumen.ru