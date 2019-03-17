Воспитанники тюменских школ искусств создают мультфильм

Воспитанники Детской школы искусств имени Владимира Знаменского и села Кулаково объединились для создания мультипликационного фильма по мотивам "Сказки о светлом сне" Николая Чукмалдина. Ребята прорисовывают фоны, персонажей, продумывают детали кадров.

В проекте задействовано 29 юных тюменцев. Курирует рабочий процесс художник-педагог, режиссер Светлана Лихошерстова. По ее словам, работа над картиной закончится в мае и будет показана в детских центрах и лагерях, и библиотеках.

В сказке говорится о фее Дрёме, которая нашептала больной и обессилевшей Лёле светлый сон. После чего отважная девочка смогла защитить птенца от ястреба, а проснувшись, решила помогать слабым и беззащитным и быстро пошла на поправку.

Анимации создаются в технике стоп-моушна: делают иллюстрацию, фотографируют, затем вносят незначительные изменения в рисунок и снимают еще раз. После чего фотографии соединяются в видеодорожку, и, таким образом, достигается эффект движения, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мне захотелось, чтобы дети попробовали себя в роли создателей, а не потребителей. Такая деятельность позволяет ребенку на стадии взросления и ранней профориентации освоить новые возможности, раскрыть таланты и познакомиться с современными формами визуального искусства. Я не случайно выбрала эти материалы, ведь ребенку важно прививать такие качества, как безвозмездная помощь, героизм, бесстрашие, отвагу, и желание помогать, совершать добрые дела и верить в чудо", — прокомментировала руководитель проекта.

Напомним, в прошлом году Светлана вместе с учениками Детской школы искусств имени Владимира Знаменского создали мультфильм "Про Витю", картина стала победителем на конкурсе творческих работ "Дорога к обелиску". Анимация основана по мотивам книги "Витя Коробков" Якова Ершова, в ней рассказывается о пионере-герое из Крыма, который был расстрелян фашистами. Сейчас мультфильм будет дорабатываться, а его показ запланирован на 9 мая.