Тюменцам покажут новую серию "Ну, погоди!" на уличных экранах

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Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря, в этот день его первую серию "Лунапарк" покажут на 79 уличных медиаэкранах в разных городах России, в том числе в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

"Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря и пройдет в беспрецедентном формате: первая серия "Лунапарк" будет показана в сети уличных цифровых экранов. Посетители торговых центров и прохожие по всей стране смогут посмотреть два эксклюзивных сеанса – утренний и вечерний (в 08.30 и 18.00 по московскому времени), которые стартуют на всех экранах одновременно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Перезапуск мультсериала рассчитан на аудиторию 6-8 лет. Четыре эпизода мультсериала: "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" - 17 декабря появятся в онлайн-кинотеатре Okko, а 20 декабря мультсериал покажут в эфире телеканалов "Карусель" и "Мульт". Всего к производству на данный момент запланировано 52 серии.