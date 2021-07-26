Тюменцы поздравят с 85-летием студию "Союзмультфильм"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музей "Городская Дума" приглашает всех желающих на интерактивное мероприятие "Салют, мультфильм!", посвященное 85-летию замечательной студии "Союзмультфильм". Встреча состоится 1 августа в 13:00, возрастных ограничений нет.

Ребята и взрослые поздравят студию с юбилеем, увидят, какие бывают мультфильмы (рисованные, кукольные и даже пластилиновые), узнают, как зарождались основы мультипликации, поработают с макетом праксиноскопа (прибора для показа анимации) и посмотрят диафильм с помощью фильмоскопа! И, конечно, гостей музея ожидает множество развлечений, подвижных игр и подарков.

Музей "Городская Дума" расположен по адресу: ул. Ленина, 2. Стоимость участия в празднике 100 рублей с человека. При покупке билета на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 95 рублей. Продолжительность встречи 45 минут. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-11-59.