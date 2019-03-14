Тюменцев приглашают на юбилейный концерт оркестра народных инструментов

Тюменский оркестр русских народных инструментов в честь своего юбилея даст концерт на сцене Дворца культуры "Нефтяник". 2 апреля в 19 часов тюменцы вновь услышат несравненное творчество участника шоу-проекта "Битва оркестров", рассказали в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Главный дирижер оркестра - заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Лавришин. В программе концерта прозвучат современные и классические композиции, а также музыка из популярных оперетт и кинофильмов, саундтреки и зарубежные хиты.

Кроме того, зрителей творческого вечера порадуют солисты Центра культуры и творчества "Тюмень": Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко и Эльвира Саниевская исполнят любимые композиции тюменцев.

Напомним, не так давно отгремела "Битва оркестров на Бис", где одним из главных участников шоу был Тюменский оркестр русских народных инструментов. Буря эмоций, незабываемые номера, шквал аплодисментов – таким остался концерт в сердцах зрителей.

Изюминкой мероприятия были раунды, которые озвучивали ведущие. Классика, саундтреки из голливудских фильмов и не только – такое разнообразие направлений позволяет показать мастерство музыкантов с разных сторон.

Всех желающих приглашают на юбилейный концерт оркестра насладиться несравненным творчеством. Приобрести билеты можно в кассе ДК "Нефтяник". Уточнить интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 41-44-77.