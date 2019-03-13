В Тюмени прошел концерт квартета Академии камерной музыки

Пресс-служба ТКТО

Тюменская филармония 12 марта открыла свои двери для всех ценителей камерной музыки. Здесь состоялся концерт квартета Академии камерной музыки. Участники ансамбля являются ведущими артистами оркестра "MusicAeterna".

Участники квартета: Андрей Сигеда - первая скрипка, Елена Иванова - вторая скрипка, Наил Бакиев – альт, Игорь Бобович – виолончель.

В 2012 году профессиональный интерес к камерному музицированию подсказал единомышленникам идею создания "коллектива в коллективе" - струнного квартета солистов. За шесть лет ансамбль представил публике множество ярких программ, периодически расширяя состав до квинтета, секстета, октета.

Ансамбль выступает на родине и за рубежом, регулярно участвует в Дягилевском фестивале в Перми, принимал участие в презентации Зальцбургского фестиваля в Москве в 2017 и 2018 годах.

Струнный квартет – произведение из нескольких частей, написанное для четырех инструментов: двух скрипок, альта и виолончели. Как жанр академической музыки, квартет зародился во второй половине XVIII века. Определяющую роль в его становлении сыграли австрийские композиторы Гайдн, Моцарт и Бетховен. В программе концерта прозвучали произведения Моцарта, Шуберта, Пуччини и Респиги. Программа для Тюмени новая, тем и интереснее ее было слушать. Музыка, эпохи XVIII - XX веков, наполненная романтизмом не отставила равнодушным тюменского слушателя.

"Очень красивая музыка, можно даже сказать "изысканная", - поделилась после концерта гостья филармонии Татьяна Рогова. – Я представляла себе, как будто одета в пышное платье, сижу на приеме во дворце и перед нами играют музыканты той эпохи. Концерт произвел прекрасное впечатление".

Все два отделения концерта зрители слушали произведения великих композиторов в полной тишине, а после зал взрывался аплодисментами. Крики "браво" были слышны со всех уголков.

Концерт проходил при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко.