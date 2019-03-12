Тюмень за день: 12 марта

Фото Вячеслава Сазонтова

Владимир Сысоев вернулся в Тюменскую область заместителем губернатора

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении с 12 марта на должность заместителя главы региона Владимира Сысоева, сообщает пресс-служба губернатора.

Тюменцы старшего возраста могут бесплатно проконсультироваться у психолога

В Областном геронтологическом центре начал работу телефон доверия для тюменцев возраста 55+. Обратиться за психологической помощью к квалифицированным специалистам можно бесплатно и анонимно.

Тюменские лыжники готовятся выступить на Зимней спартакиаде учащихся

Десять лыжников Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой выступят на IX Зимней спартакиаде учащихся России. Гонки пройдут в Тюмени на базе центра "Жемчужина Сибири" 12–17 марта.

Тюменцам предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Оператор включил кэшбэк для абонентов новой линейки "Включайся!" и возвращает 20% от суммы ежемесячной абонентской платы и услуг в международном роуминге. Кроме того, уральцы смогут создать свой тариф по типу конструктора.

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают концерты, интересные выставки, модные вечеринки, кинопоказы и многое другое. Подробнее — в обзоре.